L’avvocato Gianfranco Piscitelli ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nella notte milanese per gli “Investigation & Forensic Awards”, il primo contest in Italia che ogni anno premia aziende e professionisti nel settore dell’investigazione privata e delle scienze forensi.

Stimato penalista, presidente di Penelope Sardegna, vicepresidente nazionale dell’associazione Luna e Sole Onlus, Piscitelli in questi anni si è contraddistinto per il suo impegno in prima linea per la ricerca delle persone scomparse, vittime di violenza e delitti irrisolti. “In 40 anni di attività professionale nel campo investigativo, forense e criminologico, per aver messo la propria esperienza al servizio della verità e giustizia in difesa delle vittime di ogni tipo di violenza, delle persone scomparse e delle loro famiglie anche come presidente di Penelope Sardegna e tramite l’associazione antiviolenza Luna & Sole”, si legge nelle motivazioni.

Angelo Barraco

