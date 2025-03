In occasione del 50° anniversario della morte del politico, pensatore e scrittore, la Fondazione Vittorio Occorsio organizza a Sassari un incontro con gli studenti delle scuole superiori dal titolo “Emilio Lussu (1890-1975). Scrivere e agire le parole della democrazia”. L'appuntamento è per venerdì alle 11.30 al Dumas, il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, in via Roma 151 a Sassari.

Sarà un momento di riflessione che parte da un passo tratto dalla sua opera “Un anno sull’Altipiano”, romanzo di memorie della Prima guerra mondiale vissuta in prima persona dall’autore: «Che ne sarebbe della civiltà del mondo, se l’ingiusta violenza si potesse sempre imporre senza resistenza?»

All’incontro prenderanno parte studentesse e studenti dei licei "Giovanni Spano" e "D.A. Azuni" di Sassari e del liceo "M. Paglietti" di Porto Torres, che attraverso gli interventi degli studiosi Alessandro Cadoni, Italianista dell’ Università di Sassari, Gianmario Demuro, Costituzionalista dell’Università di Cagliari, e Roberto Louvin, Costituzionalista dell’ Università di Trieste, avranno la possibilità di esplorare da più punti di vista la figura di Emilio Lussu, passando dal profilo letterario a quello del pensatore politico in costante dialogo con la storia del Novecento.

A introdurre e moderare temi e interventi sarà Carla Bassu, Costituzionalista dell’Università di Sassari e Special Advisor della Fondazione Vittorio Occorsio, che per i saluti di apertura sarà accompagnata dalla Direttrice del Dumas Lucia Cardone e dal Presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu.

L'iniziativa rientra nel progetto “La giustizia adotta la scuola”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari.

