Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari ha realizzato un progetto didattico dal titolo “In viaggio con Marco Polo”. L'iniziativa è nata in occasione dei festeggiamenti dei 700 anni dalla morte del grande viaggiatore veneziano e del viaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina al termine dello scorso anno.

Il progetto, portato avanti in collaborazione con il prestigioso Istituto Confucio dell’Università Sant’Anna di Pisa, ha visto il coinvolgimento dei bambini delle terze della scuola primaria e degli studenti delle quinte del liceo scientifico internazionale cinese.

Attraverso la sua segreteria particolare del Quirinale, il presidente Mattarella ha voluto congratularsi con il rettore Stefano Manca per il lavoro svolto dagli allievi del Canopoleno per il progetto che si è rivelato oltre che degno di attenzione, anche di assoluta valenza didattica e formativa per i giovani allievi. Un attestato di stima più che mai gradito per il lavoro svolto nelle aule dell’Istituto sassarese.

Pure la Direttrice Wu dell’Istituto Confucio dell’Università Sant’Anna di Pisa ha voluto complimentarsi con gli allievi delle elementari e del liceo per i lavori realizzati, tra cui cartelloni, pannelli, lanterne e una breve rappresentazione con la tecnica del kamishibai, il “teatro di carta”.

“È stato un buon modo per stimolare l’interesse per lo studio del cinese – hanno evidenziato le docenti Rita Spina e Li Jing – ma anche l’occasione per far conoscere la bellezza e l’importanza di questa affascinante lingua anche ai bambini, che hanno avuto la possibilità di scoprire e coltivare la passione per una nuova cultura.”

