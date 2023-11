La rassegna Tutti a teatro organizzata dall’associazione La Camera Chiara porta in scena a Porto Torres “La bella che sposò Lusbè”, una produzione de La botte e il cilindro con ambientazioni magiche della nostra terra che diverte gli spettatori di tutte le età. Lo spettacolo è in programma sabato 2 dicembre alle 18 presso il teatro cmunale Andrea Parodi.

In scena una fiaba sarda che ha il sapore di altre fiabe europee (come “La Bella e la Bestia” o “Barbablù”) ma che si ispira invece alla “paristoria” raccontata da Amelia Piredda, masthra ‘e contascias di Siligo, all’autore del testo, Francesco Enna, il quale ne ha trascritto la voce, i toni, i colori. Momenti e movimenti che scenografie, maschere e costumi riprendono nella vivacità, ma anche nei chiaroscuri, di un mondo magico e misterioso ambientato in Sardegna che può vivere in fondo alla stradina di campagna su cui ci ritroviamo a camminare in un freddo giorno d’inverno. Il testo è stato scritto da Francesco Enna, la regia è di Pier Paolo Conconi. In scena: Luisella Conti, Stefano Chessa, Antonella Masala, Antonello Foddis, Consuelo Pittalis, Margherita Lavosi, Bianca Maria Lay, Daniela Simula. Fonica di Giommaria Carboni.

© Riproduzione riservata