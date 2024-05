Stasera, giovedì 30 maggio, a Pirri, a Casa Saddi (via Ettore Fieramosca 17) la quarta la giornata del festival “Non è teatro”, curato dal Teatro dallarmadio. In scena Fabio Marceddu e Antonello Murgia per il debutto del loro nuovo spettacolo "Il virile in vinile".

Spiegano gli autori e direttori artistici del festival: «Proviamo e interrompere l'ansia del “definire”, la caccia alle sfumature da analizzare sotto i vetrini. Il virile in vinile fa da specchio ai tempi che viviamo. L'inutile riparo al danno di secoli bui. Siamo qui per dare il cattivo esempio. Una funzione-finzione. Divertente. Da morire».

Prima, alle 20.30, "Senex. L'amore eterno" della compagnia Batisfera, di Valentina Fadda, con Angelo Trofa. Uno dei sogni più antichi dell'umanità è l'immortalità, nella speranza di poter vivere un'eterna giovinezza di scoperte e sorprese. Un'antica storia però ci racconta di un uomo immortale, sì, ma destinato a invecchiare per sempre. Chi era? Come viveva? Senex racconta e fa immaginare i confini della vecchiaia. Negli occhi dei protagonisti vecchiaia e gioventù si invertono i ruoli. In scena Trofa trasporta lo spettatore in un mondo sospeso e lontano in un rocambolesco quadro di situazioni, inganni e speranze.

L'atto finale

Domani, venerdì 31 maggio il mese si chiude, sempre a Casa Saddi, con un altro doppio appuntamento. Alle 20.30 la prima volta di "Being Wilma Goich. Le colline sono in fiore!", di e con Francesca Falchi e, a seguire, l’esordio di "La super santa in Holy lesson n.1. Tutto quello che dovete sapere per diventare Sant3", di e con Vanessa Aroff Podda.

