Roger Cassany e Claudio Gabriel Sanna col video “Tupamaros de l’Alguer” sono i vincitori della sezione professionisti e del premio di 800 euro messo a disposizione dall’Òmnium Cultural de l’Alguer. Nella sede di via La Marmora si è tenuta infatti la cerimonia di premiazione del concorso di video in algherese “Arrés és!” giunto alla quarta edizione, facente parte del progetto “Joves i llengua algueresa” cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, con la collaborazione del Centro Servizi Culturali de la Società Umanitaria di Alghero. Il secondo classificato della sezione professionisti è “Cor càrstic” realizzato dal Grup Espeleològic Alguerès.

Per la sezione non professionisti sono risultati primi classificati ex aequo “Mataresos de l’Alguer” realizzato da Martina Bovetta e “Com és nat lo grup escout de Sant Francesc” realizzato dal Gruppo Scout Alghero 1, ciascuno ha ricevuto un premio di 200 euro messo a disposizione dall’Òmnium Cultural de l’Alguer.

I video presentati al Concorso sono stati valutati da una giuria composta da esperti di lingua e cultura algherese indicati dall’Òmnium Cultural de l’Alguer (Michele Canu, Giuseppe Piga e Carla Valentino), e da esperti in cinematografia indicati dal Centro Servizi Culturali de la Società Umanitaria di Alghero (Emiliano Di Nolfo, Gianfranco Fois e Alessandra Sento).

Tutti i partecipanti al concorso hanno ricevuto come ricordo una targa personalizzata. Così come per le precedenti edizioni di “Arrés és!”, i video sono già a disposizione nel canale YouTube Òmnium Cultural de l’Alguer.

A fine serata è stato proiettato anche un filmato fuori concorso, “Mar i poesia”, realizzato da Roberto Barbieri e da Antonello Colledanchise.

