Il prossimo 14 febbraio, con il patrocinio del consiglio regionale della Lombardia e dell’ordine dei giornalisti della Lombardia, in collaborazione con la Fondazione Colleggio della Guastalla Onlus, si terrà un evento speciale per onorare la memoria di ̀Carlotta Dessì, giovane giornalista di origini cagliaritane molto nota per aver lavorato per importanti testate televisive italiane, scomparsa prematuramente a soli 34 anni dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia.

«Carlotta ha dedicato la sua vita al giornalismo lasciando un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta, sia come professionista appassionata che come persona generosa, irriducibile e radiosa», si legge in una nota, Per tramandare concretamente il suo stile e il suo spirito giornalistico, è stata istituita la “ ̀Borsa di studio Carlotta Dessì”, un riconoscimento al merito per un giovane talento delle scuole di giornalismo milanesi. «Un gesto che non solo celebra la dedizione di Carlotta, ma ribadisce quanto il giornalismo di qualità, etico e appassionato sia un pilastro insostituibile della nostra società».

Durante l’evento, autorevoli voci del panorama giornalistico italiano si uniranno per ricordare Carlotta, il suo impegno e la sua passione. La presenza della sua famiglia e del compagno e collega Fabrizio, sarà testimonianza di quanto questa iniziativa sia radicata nel desiderio di mantenere vivo il suo esempio.

