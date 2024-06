Il Time in Jazz di Paolo Fresu tra le manifestazioni musicali e operistiche di assoluto rilievo internazionale. È legge l'inserimento della kermesse, fondata nel 1988 e diretta dal trombettista e compositore nel suo paese natale, Berchidda, nell’alveo degli eventi più importanti, con un provvedimento che stabilisce un contributo straordinario di 250mila euro all'anno a partire dal 2024, affiancando così Time in Jazz alle Fondazioni Umbria Jazz, Rossini Opera Festival, Ravenna Manifestazioni, Romaeuropa festival e Teatro regio di Parma, al Festival Pucciniano di Torre del Lago, al Festival dei due Mondi di Spoleto e al festival Pistoia Blues.

Il disegno di legge risale al 2021, quando i senatori La Pietra (FdI) e Marilotti (Pd) presentarono unitamente un emendamento congiunto relativo alle manifestazioni Pistoia Blues e Time in Jazz che, approvato in Senato, si era successivamente arenato in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere.

Ripreso nel 2023 è ora sulla Gazzetta Ufficiale. Per il senatore Marilotti si tratta del «giusto riconoscimento ad un festival che da quasi quarant'anni promuove la cultura del jazz e contribuisce alla ricchezza del patrimonio artistico sardo proiettandolo nel contesto internazionale». Non si sono fatti attendere i ringraziamenti alle commissioni Cultura di Camera e Senato del direttore artistico e presidente dell’associazione Time in Jazz «per avere premiato una manifestazione storica che, forte dei suoi trentasette anni di vita, prende vita in un piccolo centro della Sardegna e si sviluppa nel territorio del nord dell'Isola dimostrando l'importanza della cultura e del jazz nei luoghi apparentemente lontani dalla centralità culturale del Paese, supportando e stimolando il cammino futuro».

