In occasione della IV Giornata Marconiana, si riaprono a Ittiri le porte del Museo della Radio "Mario Faedda". Sabato alle 10.30 si apre l'evento che celebra la nascita dello scienziato Guglielmo Marconi nato il 25 Aprile 1894 (nel 2026 sono ben 152 anni dalla nascita). La novità del museo privato sito in via Dante 17 (cuna collezione con ben 300 "pezzi") è la radio a Galena, uno semplice strumento che senza l'ausilio di energia elettrica ha permesso in passato di ascoltare la radio. La radio sfruttava un cristallo di solfuro di piombo (galena) come diodo raddrizzatore per convertire le onde radio in segnale audio, ascoltabile solo tramite cuffie ad alta impedenza.

I lavori partiranno con gli interventi di Antonio Solinas, presidente Radio Club Coros e Ari Porto Torres, che parlerà dell'importanza di questo strumento che ha fatto conoscera la radio nel mondo. La scrittrice Laura Lanza autrice del libro "Il peso della Galena", parlera' del legame tra Giovanni Antonio Sanna e la minera di Montevecchio dove si estraeva il prezioso minerale che faceva funzionare tantissime radio a galena in europa, non mancheranno anche alcuni contributti viedo-fotografici dell'epoca.

Fernando Rocca, segretario ARI Porto Torres (Ex funzionario Mise), parlera' dello sviluppo della radio dopo la galena, e Stefano Faedda, figlio del Notaio Mario Faedda (scomparso nel 2016) fondatore del museo della radio, ricorderà la figura del padre e gli aneddotti legati alla sua passione.

Ad integrazione della giornata sarà presente il gruppo collezionisti Radiotel Sardegna, composto dai collezionisti Antonio Sardara, Paolo Zara, Giuseppe Pistidda, Salvatore Muglia, il gruppo porterà un contributo speciale alla giornata con una mostra inedita di telefoni d'epoca che verranno esposti nel vecchio mulino a fianco al museo della radio.

Dal punto di vista radioamatoriale sarà presente la la stazione radio della sezione ARI Porto Torres e il tema dx Coros MDXC con il nominativo speciale IR0SAR che da oltre un mese porta avanti il Challenge Sardinia Island, un nominativo speciale che rappresenta la Sardegna radioamatoriale per due mesi. Le trasmissioni radio il telegrafia e fonia saranno visibili dai visitatori in sala B.

Dopo il convegno l'esposizione museale rimarra aperta fino alle 21 circa in quanto nella zona adiacente al museo si svolgera la manifestazione enogastronomica Divino, patner della giornata Marconiana 2026.

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