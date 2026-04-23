Cinque giorni all’insegna delle parole, della musica e dell’identità. Dal 25 al 29 maggio la Biblioteca Comunale di Selegas si trasformerà nel cuore pulsante della cultura con la seconda edizione di “Fueddus”. La rassegna, promossa dalla Pro loco e dal Comune, punta a riportare al centro la forza del racconto e della condivisione. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa si prepara a riaccendere il paese con un programma ricco di appuntamenti che intrecciano letteratura e musica, coinvolgendo autori di rilievo del panorama regionale e nazionale. Dialoghi, reading musicali e momenti di confronto accompagneranno il pubblico in un percorso pensato per valorizzare la memoria collettiva e l’identità del territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi, un omaggio speciale a Tziu Sirviu Marrocu, figura simbolo della comunità selegassese: durante la rassegna sarà presentato il volume a lui dedicato, occasione per riscoprire la sua voce poetica e il suo contributo culturale. Gran finale con un ospite d’eccezione: Cristiano Godano, anima e voce dei Marlene Kuntz, porterà a Selegas la sua cifra artistica fatta di musica e profondità poetica, chiudendo la manifestazione con un appuntamento che si preannuncia imperdibile. «Fueddus è molto più di una rassegna culturale – sottolinea il sindaco Alessio Piras – è un momento di comunità, un’occasione per riscoprire chi siamo attraverso le parole e le storie. Vogliamo che Selegas diventi sempre più un punto di riferimento culturale, capace di unire tradizione e contemporaneità». Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni, con dettagli sugli appuntamenti quotidiani. Intanto, Selegas si prepara ad accogliere una nuova stagione di cultura, emozioni e partecipazione.

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