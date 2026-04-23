La Torre di Sulis torna a essere spazio di incontro e riflessione culturale. Venerdì 24 aprile, alle 19, le antiche mura del monumento simbolo di Alghero ospiteranno la presentazione del nuovo libro di Giacomo Oppia, Racconti extra-vaganti della storia di Alghero. L’appuntamento si annuncia come un’occasione per rileggere la città da una prospettiva originale: quella dei dettagli meno noti, degli episodi rimasti ai margini della grande narrazione storica, ma capaci di restituire con forza il carattere più autentico della comunità algherese.

Nel nuovo volume, Oppia accompagna i lettori in un percorso ironico e affettuoso tra personaggi, curiosità, aneddoti e atmosfere che affondano le radici nella memoria collettiva della città. Un racconto che si allontana dai consueti itinerari della storiografia più celebrativa per soffermarsi su vicende secondarie solo in apparenza, ma in realtà preziose per comprendere fino in fondo l’identità di Alghero. Il titolo stesso, extra-vaganti, richiama la natura di questi testi: pagine che si muovono ai confini della narrazione tradizionale, tra dettagli dimenticati, misteri, tracce archivistiche e frammenti spesso trascurati.

Un viaggio che non concede spazio all’invenzione, ma si fonda su una ricerca rigorosa, documentata e verificata, come nello stile dello studioso. Con questa nuova pubblicazione, Giacomo Oppia prosegue il suo lavoro di recupero e valorizzazione di una storia locale capace di sorprendere, interrogare e far riaffiorare aspetti poco conosciuti del passato cittadino. La presentazione alla Torre di Sulis si inserisce così in un contesto di forte valore simbolico, riportando uno dei luoghi più identitari di Alghero al centro della vita culturale.

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