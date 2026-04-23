Sarà la presenza di Ilaria Portas, assessora della Pubblica Istruzione e dei Beni culturali della Regione Sardegna, a suggellare il valore istituzionale e civile del convegno che il Comune di Luras dedica ad Andrea Lentini, figura simbolo dell’antifascismo locale. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 24 aprile, alle ore 17:00.

“Andrea Lentini, antifascista lurese. Memoria, storia e impegno civile” è il titolo dell’iniziativa che intende restituire centralità a una vicenda umana e politica troppo spesso rimasta ai margini della narrazione storica. Attraverso il contributo di studiosi e ricercatori, il convegno ricostruirà il profilo di Lentini, offrendo al pubblico una lettura approfondita del contesto in cui operò e delle scelte che ne segnarono il percorso.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Leonardo Lutzoni e l’introduzione affidata a Lino Carta e Alberto Lentino, gli interventi entreranno nel vivo con Hansel Cabiddu, Piergiorgio Pinna e Ottavio Olita, che affronteranno diversi aspetti della figura di Lentini, tra dimensione personale, impegno politico e memoria collettiva. Significative saranno inoltre le testimonianze di Donatella Lentini Mineo, nipote di Andrea Lentini, e di Elena Matteotti, nipote di Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato dai fascisti nel 1924. Le conclusioni saranno affidate all’assessora regionale Portas.

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