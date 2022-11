Il segreto della longevità è conservato in Sardegna. Infatti l’Isola fa parte di quelle zone del mondo, definite “Blue Zone” in cui si vive più a lungo rispetto alla media e di cui fanno parte anche:

Il Giappone, con le isole Okinawa

La Grecia

La Costa Rica

Una zona della California

Ogni giorno sui giornali leggiamo di sardi che raggiungono i 100, i 102, i 104, 108 anni in buonissima salute e proprio per questo, come Isola, siamo stati al centro dell’attenzione della stampa internazionale. Hanno parlato della Sardegna testate giornalistiche come il New York Times, il National Geographic, la CNN, giornali cinesi.

Si sono interessati alla “Terra dei Centenari” anche attori del calibro di Zac Efron e Stanley Tucci per farne dei documentari. Il National Geographic ha persino voluto imparare come si fa il minestrone a Perdasdefogu in quanto la longevità dipenderebbe anche dall’alimentazione.

Uno stile di vita sano in un posto poco popolato e con inquinamento inferiore alle altre zone è sicuramente tra gli ingredienti di una vita longeva. Tra le buone pratiche per vivere più a lungo si dovrebbe mangiare poco, poca carne e tanta verdura, si dovrebbe fare attività fisica, coltivare un orto, intrattenere molte relazioni sociali e vivere al centro della famiglia.

Voi cosa mettere in pratica di queste buone abitudini?

