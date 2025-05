Da “Li Candareri” di Ginetto Ruzzetta a “Carraioru di Ruseddu” passando per una versione teatralizzata con tanto di scenografia de “Lu zarrettu” di Giovannino Giordo. Il progetto “Cantà in sassaresu” portato avanti dal Maestro Giampaolo Ruggiu è sfociato in un concerto finale nell'anfiteatro della scuola Primaria di via Forlanini. Come ospite d'eccezione Angelo Russo del Gremio dei Viandanti con il suo tamburo che ha concesso un anteprima dei ritmi della “Faradda”.

Il plesso fa parte del circolo di San Donato, come simpaticamente rivendicato da alunni e alunne in un rap composto secondo le caratteristiche e interessi di ciascuno. Non solo canto, perché alle spalle dei piccoli cantori e attori sono state proiettate anche immagini della Sassari di oggi e anche di quella che non c'è più, quella dei carraiori ma anche quella che affollava il Mercato Civico, oggi in fase di restauro.

E naturalmente nel viaggio di esplorazione di Sassari, del sassarese e delle sue tradizioni non poteva mancare l'inno alla squadra simbolo della città: la Torres.

