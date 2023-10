Il Planetario dell'Unione Sarda riapre alle scuole. Dal 2 al 5 ottobre lo staff scientifico presenta, nell'Open Week, il nuovo programma predisposto per le scuole di ogni ordine e grado, un evento dedicato ai docenti, dirigenti e genitori.

La missione principale del Planetario dell’Unione Sarda è la divulgazione della scienza ed in questo ambito le scuole, ed in particolare gli studenti, sono i soggetti principali a cui si rivolge. Lo staff del Planetario ha ideato una serie di proiezioni didattiche e laboratori che vengono proposti alle scuole per affiancare ed integrare la normale offerta formativa nel campo delle scienze.

Il focus principale delle attività proposte è incentrato sull’astronomia e l’astrofisica, ma altri temi di grande attualità scientifica come il clima ed i mutamenti climatici, l’origine della vita sulla Terra e la ricerca di altre forme di vita nell’Universo vengono affrontati con un linguaggio semplice, ma rigoroso.

Le novità di quest'anno riguardano il progetto dell'Enistein Telescope, i Buchi Neri ed i temi della Relatività di Einstein che vengono proposti con l'ausilio di simulazioni, video ed attività che aiuteranno gli studenti a comprendere l'importanza scientifica di questo progetto.

Ad integrare le proiezioni ci sono i laboratori, fra i quali è presente l’osservazione diretta del cielo al telescopio, che permette di osservare direttamente un corpo celeste: Sole, Luna, Pianeti, Stelle Doppie ed altro. Infine, offriamo a tutte le scuole della Sardegna che avessero difficoltà nell’organizzare una visita didattica presso la nostra struttura, la possibilità di ospitarci presso la loro sede, per lezioni, conferenze, laboratori ed osservazione del cielo diurno e notturno al telescopio.

L'Open Week si tiene presso la sede del Planetario, in Piazza Unione Sarda a Cagliari, il calendario visibile ed i programmi per le scuole possono essere visti presso il sito www.planetariounionesarda.it

Per informazioni e prenotazioni: 0706013552

