Il Nobel per la letteratura 2025 è stato assegnato allo scrittore e sceneggiatore László Krasznahorkai.

Fra i suoi romanzi Satantango, finalista al Premio Gregor Von Rezzori e al Premio Strega Europeo 2017, Melancolia della resistenza, Il Ritorno del Barone Wenckheim, vincitore del National Book Award for Translated Literature nel 2019, Guerra e guerra e Seiobo è discesa quaggiù, tutti editi in Italia da Bompiani.

Il riconoscimento dell’Accademia reale di Svezia «per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata