L'Ecole de Madame Foile di Villacidro, unica scuola tessile in Sardegna e comunità per donne sofferenti mentali, da questo mese ha anche la sua rivista bimestrale: Il granello di sabbia.

«Stiamo lavorando a questa iniziativa, proposta dalle ragazze, da un po' di tempo. Ora è una realtà che speriamo di portare avanti a lungo» racconta Veronica Usula, educatrice e direttrice dell'Ecole de Madame Foile. «Un foglio da pubblicare periodicamente, che in questo primo numero zero è in forma ridotta ma ha già in sé l'essenza della scuola e delle donne della nostra comunità femminile, che diventeranno oltre che autrici e illustratrici della rivista anche postine, consegnando le copie a domicilio in paese. Un modo per unire la creatività all'utilità terapeutica della passeggiata in compagnia».

Ogni copia stampata è unica: colorata dalle donne dell'Ecole, cucita e rilegata con un filo rosso che è insieme simbolo e carattere identificativo della scuola tessile femminile.

Veronica Usula ha fondato l'associazione e il progetto Madame Foile nel 2012, partendo dalla ristrutturazione di una casa campidanese nel centro storico di Villacidro, che è diventato in poco tempo non solo casa accogliente e protetta per le donne della scuola ma anche un luogo in cui imparare un mestiere: Veronica Usula oltre che educatrice e arteterapeuta è anche maestro di tessitura: ha creato una comunità di artigianato tessile insegnando alle sue allieve e "sorelle" l'arte del telaio e del fuso.

I lavori dell'Ecole hanno viaggiato in Sardegna e in tanti altri luoghi in Italia: Veronica Usula e le donne della scuola hanno partecipato e partecipano a fiere, eventi e iniziative presentando le opere, gli arazzi e gli intrecci realizzati con i telai e i filati che custodiscono all'Ecole.

Da pochi mesi è attivo a Villacidro anche "Il piccolo Sogno", officina creativa permanente di condivisione femminile e arte terapia aperta al pubblico ogni lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19. "Il laboratorio è situato in via Parrocchia nel locale sotto Il Castello Errante, il nostro progetto di coabitazione femminile dedicato alle donne che hanno concluso il loro percorso di rinascita all'Ecole e che possono così sperimentare la coabitazione e l'autonomia", spiega Veronica Usula.

