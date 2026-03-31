Sarà che i cicli generalmente cadono ogni vent’anni, ma in effetti è questo il momento in cui sta letteralmente esplodendo l’estetica anni 2000: tra musica pop, foto imperfette e film cult, un revival che conquista una nuova generazione.

Sancisce questo grande ritorno il ventesimo anniversario dall’uscita di Hannah Montana, icona che ha segnato un’epoca e che continua a influenzare l’immaginario collettivo. Su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti da martedì 24 marzo - esattamente vent’anni dopo il debutto della serie originale su Disney Channel - Hannah Montana 20th Anniversary Special è una lettera d’amore ai fan piena di sentimento e nostalgia. Girato davanti a un pubblico in studio, lo speciale include un’intervista esclusiva e approfondita a Miley Cyrus, condotta da Alex Cooper, filmati d’archivio inediti e alcuni dei set memorabili di Hannah Montana, tra cui il salotto della famiglia Stewart e il leggendario guardaroba.

Con uno dei fandom Disney più appassionati, Hannah Montana è diventato un fenomeno globale, trasformando la tv per ragazzi, influenzando la musica e la moda e lanciando la carriera di una popstar simbolo di una generazione. La serie candidata agli Emmy ha generato 14 album di platino e 18 d’oro in tutto il mondo, oltre a due film.

«Hannah Montana farà sempre parte di chi sono. Quella che è iniziata come una serie tv è diventata un’esperienza condivisa che ha plasmato la mia vita e quella di tantissimi fan, e ne sarò sempre grata», ha dichiarato Miley Cyrus. «Il fatto che significhi ancora così tanto per le persone dopo tutti questi anni è una cosa di cui vado molto fiera. Questo ‘Hannahversary’ è un modo per celebrare e ringraziare i fan che mi sono vicini da 20 anni».

A dimostrazione della duratura popolarità del franchise, il catalogo Hannah Montana ha totalizzato finora più di mezzo miliardo di ore di streaming a livello globale su Disney+.

Ma il ritorno degli anni 2000 va ben oltre gli appuntamenti televisivi. Nei primi mesi del 2026, l’immaginario di una generazione ingenua e più semplice si è tradotto in una vera e propria riscoperta degli oggetti simbolo di quegli anni, oggi più attuali che mai. Le fotocamere digitali, ad esempio, segnano in soli 3 mesi il +20% rispetto al 2025, tornando a conquistare anche i più giovani con i loro scatti spontanei, un po’ sgranati. Niente perfezione, solo momenti catturati con quel fascino dell’imperfetto.

Altro oggetto iconico che ha registrato il +91% di ricerche sulla piattaforma è l’iPod Nano. Piccolo e senza distrazioni, permette di riscoprire il piacere di creare una playlist costruita con cura, dove ci sia meno influenza e più autenticità. Il vero boom lo registra però il mondo del gaming: tra i Nintendo DS e il Game Boy è chiaro che la riscoperta degli anni 2000 passa anche dai suoi giochi e dai pomeriggi lenti passati a sbloccare nuovi livelli.

Un contesto in cui il second-hand si conferma non solo una scelta sostenibile, ma anche il modo più immediato per rivestire il passato e trasformarlo in futuro.

(Unioneonline/D)

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