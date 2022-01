In Italia come in tutto il mondo oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della memoria per ricordare le vittime del nazismo, milioni di persone uccise per la loro razza, nazionalità, o per l’ideologia politica.

Un orrore che ha causato circa 6 milioni di morti, non solo ebrei, vittime di una sistematica persecuzione dal 1933, anno in cui Hitler salì al potere in Germania.

Uno sterminio che ha riguardato anche Testimoni di Geova, etnie nomadi, omosessuali e transessuali, dissidenti politici.

La data è stata scelta perché il 27 gennaio 1945 l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendone e rivelandone al mondo l'orrore.

Quest’anno per la prima volta la Commissione Ue ha deciso di illuminare il suo quartier generale, l’edificio Berlaymont con #WeRemember, aderendo a una campagna globale organizzata da Unesco e World Jewish Congress.

"L'Olocausto è stato un disastro europeo. L'antisemitismo ha portato a questo disastro. L'antisemitismo disumanizza il popolo ebraico. Nella Germania nazista, questa disumanizzazione ha aperto le porte alla Shoah. Non dobbiamo mai dimenticare", ha detto Ursula Von der Leyen.

A Roma, come da tradizione, i presidenti di Camera e Senato depongono una corona di fiori in Largo 16 ottobre 1943 a Roma, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani. Ricevono le istituzioni Ruth Dureghello, Noemi Di Segni e il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni.

Enrico Letta ha twittato la sua prima azione di questa giornata delicata in vista dell’elezione del presidente della Repubblica: “In raccoglimento al ghetto per la Giornata della Memoria”.

