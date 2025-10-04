Il film sardo “Goppà” miglior corto al Best italian short filmPremiata l’opera in lingua sarda firmata dal regista Roberto Pili e interpretata da Giuseppe Ungari
Un altro riconoscimento per il film Goppà, diretto da Roberto Pili e prodotto da Francesco Pili: l'opera del regista sardo è stato riconosciuta come miglior cortometraggio nella categoria Best Italian Short Film all'edizione mensile del SamhainBaucogna International Film Festival (SBIFest) - Monthly Competition 2025, competizione che raccoglie ogni mese opere provenienti da tutto il mondo.
Il percorso non si ferma qui: tra i vincitori delle competizioni mensili, infatti, alcuni titoli saranno selezionati per partecipare al Grand Finale che si terrà a novembre 2025 a Vila Real de Santo António, in Portogallo. In quell'occasione le opere finaliste saranno proiettate al pubblico in tre giornate di festival.
Goppà è un cortometraggio in lingua sarda dal forte impatto drammatico e racconta la reunion tra due vecchi amici legati da un passato criminale: Giuse (interpretato da Giuseppe Ungari), Paolo (interpretato da Pierpaolo Massa), reduce da vent'anni di carcere, che torna a Cagliari per rivedere l'amico di un tempo. Il loro incontro segna la riapertura di vecchie ferite e porta a un epilogo sorprendente. Il cast si completa con Valter Coculo nel ruolo di Valter. Le musiche sono del Dj Ice One.
(Unioneonline)