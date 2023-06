Performance di artisti internazionali, laboratori per l’infanzia, pratiche di riscoperta comunità, workshop sulle politiche inclusive, sperimentazioni musicali e alimentari.

Si snoderà tra Cagliari, Nuoro, Ussana e Paulilatino, con uno strascico nel borgo dell’Argentiera, la terza edizione del Festival Respiro, l’evento del Teatro di Sardegna in programma dal 25 giugno al 1° luglio.

Si inizia a Sa Manifattura con l’inaugurazione dell’installazione Wall, con la direzione artistica di Sara Marasso e Stefano Risso. Il 26 la proiezione del film Wall, un puzzle visivo e sonoro del regista Stefano Odoardi.

Nella serata di martedì 27, al Faro Sant’Elia, Valentina Medda presenta “The Last Lamentation”, un progetto artistico intorno al tema delle migrazioni. Il giorno successivo appuntamento alle 19 a Su Siccu con “Sottobosco” di Chiara Bersani. Giornata itinerante - dal nome Respiro Fuoriporta – sarà invece quella del 29 giugno, che si aprirà con la visite con bus & studio a Nest&Tiscali, per poi proseguire al pozzo di Santa Cristina e infine a Nuoro.

Giovedì 29 al Ten di Nuoro Mélodie Lasselin e Simon Capelle propongono Enemy (a peace conference), performance che si interroga sulla nozione stessa di pace, mettendola in relazione con i conflitti attuali e passati in Europa.

Della compagnia Corps Citoyen sarà in scena, il 30 giugno a Sa Manifattura, “The political body” che sarà l’esito di un workshop di due giorni rivolto alle persone con retroterra migratorio.

In programma a Sa Manifattura anche la composizione sonora Seismic percussion di Moon Ribas & Quim Giròn, che trasforma in suono l’attività sismica del pianeta.

Chiusura il 1° luglio, nello scenario di Campidarte, a Ussana, con Nidi di Heart Studio, che propone una costruzione partecipata di un nido, a partire dall’osservazione degli animali. Nel pomeriggio My Nest con Eleonora Giua e Uka Edwards, laboratorio per bambini per la creazione di un proprio angolo di fantasia realizzato con elementi naturali. In cartellone anche la compagnia di danza Dewey Dell che porterà in scena “i’ll do, i’ll do, i’ll do”.

A concludere la serata dj-set & installazione a cura di Eva Geist ( dj, cantautrice, live performer e sound designer italiana), Fouturista (art-director e graphic designer) e Carol Rollo (illustratrice e art director). Subito dopo l’installazione e performance “Like a whisper do not scream” di Francis Sosta.

© Riproduzione riservata