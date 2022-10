Il direttore del Mann, Museo archeologico di Napoli, Paolo Giulierini inaugura a Porto Torres la rassegna "Le mille e un museo", il ciclo di conferenze in programma al museo archeologico nazionale Antiquarium Turritan, organizzato dalla Direzione regionale Musei Sardegna, con l'Università di Sassari, a cura di Luana Toniolo e della docente Paola Ruggeri, che coinvolgerà i direttori dei più importanti musei italiani e stranieri e del panorama culturale nazionale. L’appuntamento e per giovedì 3 novembre alle 17 con un intervento di Guglierini dal titolo: “Il Mann e Napoli: dal riallestimento alla rigenerazione urbana”. L’iniziativa ha come obiettivo quello di raccontare sia le esperienze più innovative dei principali musei italiani in tema di valorizzazione, musealizzazione e coinvolgimento del pubblico, sia le ricerche archeologiche in corso nella regione, condotte dagli enti di tutela, come la Soprintendenza, e dalle Università italiane e straniere, con approfondimenti metodologici su specifiche tematiche.

Da novembre a giugno 2023, ogni due giovedì, si alterneranno esponenti del mondo culturale e universitario. Sarà l’occasione per ospitare in Sardegna i custodi più noti delle migliori esperienze innovative e funzionali che richiamano l’attenzione del pubblico.

© Riproduzione riservata