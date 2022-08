Il catalano di Alghero diventa lingua certificata Ue. La sua conoscenza sarà quindi classificata come ogni altra lingua d’Europa, all’interno del quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (Qcer), il sistema descrittivo riconosciuto internazionalmente per valutare le capacità linguistiche.

Per ora la certificazione è provvisoria ed è applicata dal Comune di Alghero grazie a un accordo siglato con la Regione che ha autorizzato la stipula dell’intesa con la Generalitat de Catalunya e con l'Università di Sassari.

Un traguardo storico per il catalano - che ha un suo standard linguistico di riferimento approvato dal 2003 e fatto proprio dalla giunta comunale nel mese di maggio 2021 -, “una prima importantissima vittoria per tutti - commenta il sindaco, Mario Conoci - cha arriva a seguito di una attenta attività nel settore delle politiche linguistiche che l'amministrazione ha attuato anche grazie alla collaborazione con la Generalitat de Catalunya e Università di Sassari che ci accompagnano in questa prima e concreta fase di salvaguardia del nostro patrimonio linguistico".

La Regione intanto ha pubblicato l'avviso pubblico che costituirà titolo di ammissibilità all'iscrizione dell'elenco dei docenti che svolgeranno attività di insegnamento dell'algherese per il concorso pubblico per l'individuazione degli operatori dello sportello linguistico regionale e per poter insegnare in qualità di docenti esterni qualificati.

