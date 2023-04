Il piccolo borgo di Domusnovas Canales il prossimo 30 aprile si prepara ad accogliere “Herbaria”, il Festival delle piante officinali e aromatiche.

A proporlo l’associazione AnimaMente Territorio grazie al prezioso contributo della Fondazione di Sardegna. Sarà una giornata intensa tra mostre, esposizioni, laboratori, tour guidati, degustazioni e musica.

«Le piante officinali, pur essendo un settore di nicchia, sono un elemento agronomico strategico di grande importanza, per la conservazione della biodiversità isolana ma anche in termini di potenzialità di sviluppo economico e sociale del territorio – spiega il presidente di AnimaMente Leonardo Depani -. L’idea è quella di realizzare un evento articolato in diverse tematiche, a creare interrelazione e contatto tra i diversi attori protagonisti del settore e i semplici estimatori delle piante ed erbe officinali. L’obiettivo generale è quello di valorizzare, tutelare e far conoscere, in particolare, le specie officinali e aromatiche presenti nel Guilcier – Barigadu e sensibilizzare in ordine al ruolo strategico che esse possono svolgere nell’economia del territorio».

Quindi aggiunge: «Abbiamo scelto di realizzare l’evento nel piccolo borgo di Domusnovas Canales per due semplici ragioni, la prima, perché il borgo rappresenta uno dei più belli contesti paesaggistici e naturalistici presenti nel territorio e quindi un contesto naturale pienamente coerente con la mission del progetto. La seconda perché, come previsto dal progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, riteniamo che la valorizzazione del nostro territorio passi anche attraverso la valorizzazione dei nostri borghi».

Il 30 aprile le varie attività saranno proposte dalle 10 sino alle 20. La mattina sarà proposta una passeggiata e raccolta di erbe spontanee commestibili a cura del naturalista Mirko Piras e del Gruppo storico medievale di Norbello. A seguire laboratori di cosmetologia, di yoga, sulla coltivazione sinergica di piante officinali. Per i bambini, alle 10,30, sarà proposto il laboratorio ludico “I tre cerchi”.

Alle 13,30 il pranzo “Le erbe nel piatto”. Nel pomeriggio si prosegue con i laboratori: quello sensoriale sull’alchimia delle piante officinali, quello dimostrativo con prove di tintura naturale del tessile. Per i più piccoli sarà proposto un laboratorio di marionette: si parlerà anche di erboristeria neuropatica con degli esperti, sarà proposta la passeggiata del benessere tra le ricchezze naturalistiche ed archeologiche del territorio. Alle 17, a cura di AnimaMente, la sagra de sos rubiolos e de su pane frissiu.

Quindi la musica con i Ballade ballade bois e con Cantamus e ballamus nois. Per l’intera giornata sarà possibile visitare la mostra sulle piante officinali e aromatiche della Sardegna a cura di Luisa Carta, quella sulle piante bonsai a cura dell’associazione Bonsai Club Sardegna. Chentu Zenias cura la mostra “Tesori nascosti: cultura, ambiente e paesaggi del Guilcier e Barigadu”, il Gruppo storico medievale si occupa della mostra “La pace prima di tutto”. Esposizione e scambio e sementi, bulbi e talee a cura de La casa dei Semi della Sardegna. Infine Herbaria in fiera, esposizione e vendita di piante officinali e aromatiche, prodotti erboristici, prodotti di cosmesi naturale, spezie, miele, liquori, tessile colorato naturalmente, cestineria, gioielli, libri a tema e molto altro. Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un punto ristoro con panini e bevande.

