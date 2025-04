Il centro storico di Iglesias si prepara a vivere una giornata all’insegna della magia. Giovedì 24 aprile, la Fiera del Libro – giunta alla sua decima edizione – spalancherà le porte del mondo incantato di Harry Potter, grazie alla creatività dell’associazione ArgoNautilus. Un’intera giornata dedicata al maghetto più celebre della letteratura contemporanea, tra eventi spettacolari, attività per tutte le età e un’atmosfera da vero incantesimo urbano.

«Sono già dieci anni di Fiera del Libro di Iglesias», ha dichiarato l’assessora alla cultura Claudia Sanna. «I ragazzi dell’associazione ArgoNautilus sono gli unici a portare avanti la cultura a km zero. La cultura è una leva strategica per lo sviluppo del territorio, non solo economico ma anche sociale». Un messaggio forte, che si traduce in un programma capace di fondere intrattenimento e riflessione, gioco e promozione della lettura.

Già dai giorni precedenti, le vetrine del centro si sono vestite di magia con formule come “Lumos”, “Confundus” e “Expelliarmus”, grazie alla collaborazione con la Scuola civica d’Arte contemporanea. Un assaggio di ciò che accadrà il 24 aprile, quando Iglesias si trasformerà nella scuola di magia di Hogwarts.

La giornata prenderà il via alle 9.30 con le iscrizioni alla gara cosplay e a quella di “Animali Fantastici”, all’ArgoBookShop in piazza Pichi. Alle 10.00, la cerimonia del Cappello Parlante in piazza del Municipio decreterà la casa di appartenenza di ogni giovane mago. Poi, tra le 11.00 e le 13.00, il centro sarà animato da una vera e propria caccia agli Horcrux, accompagnata da letture magiche nel giardinetto di via Manno.

Nel pomeriggio, spazio al talento e alla fantasia: alle 16.30 la premiazione del miglior cosplay e del suo famiglio, e dalle 17.30 alle 19.30, il gran finale con il Torneo di Quidditch babbano, per chi sogna di volare anche senza bacchetta. Lungo tutta la giornata non mancheranno laboratori di incantesimi con Luca Occhi, passeggiate a tema, angoli selfie, pozioni, burrobirra e cibi incantati nei locali partner. A chiudere l’evento, con il calare della sera, ci penserà la magia luminosa di Diagon Alley: un colpo d’occhio emozionante tra installazioni, luci e suggestioni da sogno.

Un’occasione unica per avvicinare il grande pubblico – e in particolare i più giovani – al mondo dei libri attraverso l’incanto della narrazione e dell’immaginazione. Perché, come ricordava J.K. Rowling, «le parole sono la nostra più inesauribile fonte di magia».

