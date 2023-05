Opere grafiche dedicate all'aspetto del paesaggio nei romanzi del Premio Nobel per la letteratura. Abbinato al concorso un convegno sulla produzione letteraria della scrittrice nuorese. Si è tenuto stamattina al Canopoleno di Sassari il primo Concorso-convegno artistico Grazia Deledda.

All'evento hanno preso parte numerosi ospiti tra cui l’artista Angelo Maggi, il docente di disegno Franco Spina, il delegato del Rettore dell’Università Paolo Rapelli, Michele Meloni di Legambiente e Grazia Maria Scarpa, docente della Facoltà di agraria. L’iniziativa ha avuto come tema “Il paesaggio” per promuovere, attraverso l’espressione grafica, la dimensione della conoscenza delle opere della scrittrice. Sono stati sottolineati anche gli aspetti inerenti la tematica su indicata, ampiamente presenti nella sua produzione letteraria e – più in generale – quello di sollecitare negli allievi una maggiore consapevolezza del valore, dell’importanza e della difesa della tradizione culturale sarda.

Gli allievi della scuola primaria, secondaria di primo grado e Licei, sono stati i veri protagonisti dell’iniziativa dando vita a interessanti riflessioni, discussioni e dibattiti. Dall’indiscutibile valore formativo. L’evento è stato organizzato nell’ambito delle iniziative del “Maggio Canopolese” col Patrocinio della Fondazione di Sardegna.

