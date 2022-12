I mercatini di Natale, che apriranno ufficialmente domani, venerdì 2 dicembre, segnano il via del “Natale Sennorese 2022”.

L’inaugurazione domani alle 16.30 nel piazzale del Centro culturale: ci saranno le tradizionali casette in legno che ospiteranno i vari stand di enogastronomia e artigianato locale e tedesco, dove, con il sottofondo musicale natalizio, si potranno gustare anche specialità germaniche come Bratwurst, Potato cake e Mulled Wine.

In programma anche un intrattenimento per i più piccini, con gonfiabili, popcorn e zucchero filato e, immancabile, l’ospite speciale Babbo Natale con la sua casa e la cassetta della posta dove si potrà lasciare la letterina con i propri desideri. «Diamo il via agli eventi del Natale Sennorese con questo primo appuntamento. Il programma prevede un nutrito calendario di eventi organizzati insieme alle associazioni del territorio che ringrazio per il fondamentale supporto», le parole della vicesindaca e assessora alla Cultura, Turismo, Attività produttive, Elena Cornalis.

Il mercatino sarà aperto tutti i fine settimana, fino all'Epifania, dalle 17 alle 23, con diversi appuntamenti in ogni weekend.

