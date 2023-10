Il 21 ottobre del 1923 al Deutsches Museum di Monaco di Baviera, la Zeiss mostrava ad una piccola platea il primo cielo stellato proiettato da un Planetario, iniziarono così i 100 anni del cosmo raccontato sotto le cupole dei planetari.

Se inizialmente i Planetari nascevano con lo scopo di mostrare il cielo notturno, per raccontare delle stelle e costellazioni, nei 100 anni di vita si sono evoluti ed ora sono delle macchine in grado di condurre gli ospiti in un viaggio nello spazio e nel tempo, alla scoperta dell’Universo. Macchine che consentono di vedere con i propri occhi ciò che nel cielo reale richiederebbe ore, settimane o secoli perché si verifichi. Macchine che ci mostrano l’Universo oltre la vista umana, il cosmo osservato dai telescopi e dalle sonde spaziali.

Il 21 ottobre iniziano in tutto il mondo i festeggiamenti per ricordare questa ricorrenza, ed il Planetario de L’Unione Sarda ha inserito nel suo palinsesto mensile una serie di appuntamenti speciali dedicati all’Universo.

L'appuntamento

Sabato 21 ottobre, in coincidenza con l’anniversario dei 100 anni dei Planetari, si celebra anche “La Notte Internazionale dell’osservazione della Luna”, un appuntamento ideato e promosso ogni anno dalla NASA, per incoraggiare l’osservazione, l’apprezzamento e la comprensione della Luna a livello mondiale. In occasione di tale evento, il Planetario de L’Unione Sarda propone alle ore 19 uno speciale dedicato alla Luna con l’osservazione al telescopio, un’anticipazione dell’appuntamento con l’eclisse parziale di Luna del 28 ottobre.

I planetari nei 100 anni della loro storia sono diventati dei luoghi di cultura, in grado si ispirare i più giovani e dare ai più grandi una visione della Terra nell’Universo. Teatri dove la scienza incontra la cultura dell’uomo, luoghi di intrattenimento dove volgere lo sguardo al cielo.

Il Planetario de L'Unione Sarda, inaugurato nel mese di dicembre del 2011, apre tutti i giorni su prenotazione per le scuole e racconta l'Universo con un ampio palinsesto che può essere consultato sul sito www.planetariounionesarda.it o chiamando al numero 0706013552.

