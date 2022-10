La biblioteca “Emilio Lussu” della Città metropolitana di Cagliari, in partenariato con l’associazione culturale Il Crogiuolo, ospiterà oggi, a partire dalle 17, l’evento Guerra e Migrazioni, organizzato nell’ambito della terza edizione del festival letterario Mondo Eco.

Intervengono Gian Lorenzo Zichi, esperto di ricerca in Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali dell’Università di Cagliari, la presidente dell’associazione Anolf/Cisl Sardegna e Corno d’Africa Genet Woldu Keflay, la dottoressa magistrale in Relazioni Internazionali Silvia Anna D’Andrea e il sociologo Diego Serra.

Durante la serata verranno letti alcuni brani dai volontari della biblioteca.

Per l’occasione la biblioteca metterà a disposizione la mostra bibliografica Guerra e Migrazioni, che rimarrà in esposizione per 2 settimane dal 28 ottobre al 13 novembre. I libri in mostra potranno essere presi in prestito.

L’evento si terrà nella sala conferenze Giovanni Lilliu.

