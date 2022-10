Sai com’è nata la Luna? Quattro miliardi e mezzo di anni fa il nostro satellite naturale non esisteva. Oggi gli astronomi sanno che la Luna è scaturita dall’impatto con la nostra Terra di un pianeta chiamato Theia, che avrebbe avuto le stesse dimensioni di Marte.



La scoperta recente è stata fatta attraverso una simulazione al computer, che ha permesso di scoprire che in realtà la nostra Luna non si sarebbe formata in centinaia di migliaia di anni o in milioni di anni, ma in poche ore.

Theia avrebbe strappato una parte del nostro pianeta e una sua parte sarebbe caduta sulla Terra. I frammenti rimasti in orbita si sarebbero uniti formando la Luna. Quando volgeremo lo sguardo al satellite, ricordiamoci che se abbiamo un regalo così luminoso nel cielo, è merito di quell’impatto.



Immagini: Nasa

Voce e testo: Manuel Floris, astrofisico e direttore del Planetario de L'Unione Sarda

