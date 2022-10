Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate Fai d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

In Sardegna il Fai svelerà la bellezza e la storia di otto luoghi, alcuni dei quali poco conosciuti o accessibili solo in via eccezionale, aperti dai volontari delle delegazioni e gruppi Fai della Sardegna. L’appuntamento è a Palazzo Bacaredda a Cagliari, alle Saline Conti Vecchi di Assemini, alla mostra di auto d’epoca a Quartu S. Elena, al Monastero di Santa Chiara a Oristano, al complesso francescano Madonna dei Martiri a Fonni, all’ex carcere di San Sebastiano a Sassari, al teatro Ceroli e alla chiesa di San Lorenzo a Porto Rotondo e alla Batteria Militare Talmone di Palau.

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del Fai.

