Ideate in Francia, approdano in Sardegna per la terza volta le “Giornate Europee dei Mestieri d’Arte” (GEMA), progetto internazionale dedicato al valore del “saper fare”.

Da lunedì 28 marzo a domenica 30 aprile verrà coinvolto il pubblico rendendolo partecipe dell’affascinante mondo dei mestieri d’arte artigianali, cercando di dare voce al tema scelto per quest’anno "Le nostre mani all’unisono". Durante GEMA 2022 i professionisti delle arti e dei mestieri e del patrimonio vivente racconteranno la loro passione con una voce, una mano, all'unisono.

Partner del progetto: l’Associazione ArtiManos – Maestri Artigiani della Sardegna, l’Accademia di Belle Arti Mario Sironi e Insight Risorse Umane che dal 28 marzo al 3 aprile presentano all’interno della manifestazione una serie di eventi.

GLI EVENTI – Organizzato da ArtiManos nel Centro pilota I.S.O.L.A. di Oristano, l'evento clou è la mostra collettiva dal titolo “Le nostre mani all’unisono – GEMA 2022” che presenterà al pubblico opere artigiane inedite, espressione dei mestieri d’arte della Sardegna. Sono previste per tutta la settimana anche dimostrazioni pratiche al pubblico di diverse fasi della lavorazione artigiana.

Nel Centro Risorse ArtLab dell'Accademia “Sironi” di Sassari, da lunedì a venerdì, workshop e sessioni formative che prevedono la partecipazione di artigiani, consulenti, formatori, studenti dell’accademia e studenti dei licei artistici del comprensorio sassarese.

Saranno proposti inoltre workshop collaborativi a cura di “Insight Risorse Umane” che metteranno in contatto artigiani, studenti e giovani laureati nel settore artistico con l’idea di cooperare alla creazione di moduli applicativi di storytelling applicati alle realtà del mercato artigianale artistico.

