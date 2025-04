Ittiri festeggia la Giornata Marconiana al Museo della radio con l'esposizione museale privata dedicata alla memoria di Mario Faedda, suo fondatore, e con i 130 anni dalla nascita della radiotelegrafia. Il gruppo Radio club Coros sin dal 2016 ha gestito e organizzato diverse attività all’interno della struttura. La Giornata Marconiana al museo viene solitamente celebrata il 25 aprile, data del compleanno di Guglielmo Marconi e giorno festivo per il concomitante anniversario della Liberazione d'Italia.

L’apertura dell'esposizione museale rappresenta un evento speciale, una di quelle cose da non perdere, luogo speciale nel quale i radioamatori sono entusiasti custodi, con la mostra di cimeli e radio d’epoca ultra centenarie. Il museo della radio Mario Faedda è un luogo dove la storia delle telecomunicazioni e della conseguente evoluzione sociale convive con la passione per la tecnologia elettronica e delle onde radio in particolare. L’evento principale del 2025 è costituito dai 130 anni dalla nascita della radiotelegrafia, ovvero di ciò che oggi è universalmente conosciuto come “Wireless”. Si ricorda il giovane Marconi, che nel 1895 inventa la radio con la telegrafia senza fili generando di fatto la prima trasmissione wireless che sbaraglia la concorrenza del periodo.

Per celebrare l’evento il radioclub Coros Museo della Radio, l'associazione radioamatori Italiani sezione di Porto Torres con il patrocinio del comune di Ittiri organizzano il convegno “130 anni di wireless, dalla prima scintilla ai giorni nostri”, storie della radio e aneddoti che verranno raccontati dai relatori agli ospiti che vorranno essere presenti al museo della radio. Oltre al convegno, alcuni nostri operatori saranno impegnati nella sala radio del Museo della Radio Mario Faedda dove sono state allestite 3 postazioni radioamatoriali, due HF e una satellitare. Come nominativo di attivazione verrà utilizzato il call speciale IR0APTT. Tutti i collegamenti con il nominativo speciale dal 24 al 26 aprile 2025 sono validi per l'ottenimento del certificato Marconiano 130 anni di Wireless, che verrà appunto spedito in tutto il mondo.

