Sette giorni intensi a Ghilarza per la Settimana Gramsciana, in programma dal 21 al 27 aprile. Tanti gli eventi in programma per la nona edizione della manifestazione organizzata dalla Fondazione Casa Museo di Antonio Gramsci di Ghilarza con il sostegno della Regione, del Comune di Ghilarza, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Gramsci e della Fondazione Berlinguer.

La direzione artistica della kermesse è affidata a Vito Biolchini e quella organizzativa a Stefano Casta. Incontri, presentazioni di libri, mostre, proiezioni, spettacoli che culmineranno lunedì 27 aprile in occasione dell’89° anniversario della morte di Gramsci, con l’omaggio alla tomba della madre dell’intellettuale e politico conosciuto in tutto il mondo.

Per l’occasione saranno presenti nella cittadina del Guilcier i pronipoti Galatea e Tarquinio Gramsci.

In primo piano anche approfondimenti sul tema dell’antifascismo con la giornalista Barbara Serra, un incontro dedicato al rapporto tra Antonio Gramsci e Sandro Pertini, e un omaggio a Grazia Deledda a cento anni dal Nobel con la prima proiezione in Sardegna del film “Quasi Grazia” di Peter Marcias.

La Settimana Gramsciana si apre martedì 21 aprile all’auditorium con i saluti istituzionali della presidente della Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci Caterina Pes e la firma di un protocollo d’intesa tra la Fondazione il Gramsci Lab dell’Università di Cagliari per la collaborazione scientifica e didattica. Al centro della serata anche il tema dell’antifascismo con la partecipazione della giornalista Barbara Serra con il suo libro “Fascismo in famiglia”, insieme allo storico Gianluca Scroccu. A seguire lo spettacolo di narrazione e musica Gramsci e il jazz con l’attore Stefano Mereu e il musicista Michele Scipioni.

Mercoledì 22 l’attenzione si sposta sul senso del lavoro con gli interventi dell’economista Vittorio Pelligra, dello storico Gianmario Leoni e del sindacalista Luca Stanzione: dialogheranno con Simonetta Selloni. Si prosegue con il filone dei confinati dal regime con gli storici Anthony Santilli e Walter Falgio, Antonella Fancello e Nunzia Secci, e l’inaugurazione della mostra “Ribelli al confino”.

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, giovedì 23 sarà proposto a Neoneli un laboratorio per le scuole curato da Stefano Obino in collaborazione con il Festival Licanìas. A Ghilarza, alle 17 alla Torre aragonese, riflettori puntati sul giornale scolastico Volta Pagina. In programma anche un focus sull’Iran attuale con l’attivista Virginia Pishbin e la giornalista Sara Perria, e le presentazioni dei libri di Muzzurullu e Rita Arca.

Venerdì 24, alle 17,30, sarà la pronipote di Gramsci Galatea Gramsci protagonista di una conferenza sulla famiglia russa Schucht, seguita da un confronto sul rapporto tra Antonio Gramsci e Sandro Pertini con Cosimo Damiano Damato e Gianluca Scroccu che dialogheranno con Carla Mura.

Sabato è previsto il tour reading “25 aprile con Gramsci” con Maurizio Pretta, Ornella Piroddi e Giacomo Casti. Alle 17 “Antonio Gramsci: lettere a Ghilarza”, la presentazione del libro con Alessandra Marchi e Luigi Manias in dialogo con Gianluca Atzori in collaborazione con l’Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza. A seguire la conferenza con Giuseppe Cospito. “Antonio Greamsci e Grazia Deledda, un incontro mancato”. La giornata celebra inoltre il centenario del Nobel a Grazia Deledda con la prima proiezione regionale del film Quasi Grazia di Peter Marcias al Cinema Joseph.

Domenica 26 aprile si apre alla Casa Museo con il laboratorio per bambini “Riccino e riccetta” condotto da Eva Rasano. Alle 11, alla Torre aragonese, la presentazione del libro “Antonio Gramsci e la musica” di Felice Todde in dialogo con Francesco Leone. Si prosegue alle 17,30 all’auditorium comunale con “Dietro le sbarre, tra speranze e diritti negati” a cui partecipano Elvira Zaccagnino, Fabio Fornasari, Paolo Mocci e Irene Testa. Il programma culturale si conclude con il concerto per flauti e pianoforte di Simona Fichera, Loredana Cabras ed Elisabetta Steri.

Lunedì 27 aprile, nell’89° anniversario della morte di Gramsci, l’omaggio alla tomba della madre dell’intellettuale alla presenza dei pronipoti Galatea e Tarquinio Gramsci.

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