Una mostra d’arte contemporanea e una conferenza sono le proposte messe in campo dalla Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci in occasione dell’anniversario della nascita (avvenuta il 22 gennaio 1891) del pensatore e politico conosciuto e studiato in tutto il mondo.

Nella giornata di sabato 21 gennaio, alle 17 nella Casa Museo, verrà inaugurata la mostra collettiva di arte contemporanea Indifference, ideata e curata da Margaret Sgarra. La mostra pone l’attenzione sulle diverse forme di indifferenza presenti nella società contemporanea e comprende un centinaio di “cartoline d’artista”, allestite in una grande installazione corale, affiancate a quattro installazioni polimateriche.

Tra le varie tematiche affrontate: l’immigrazione, la violenza, la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, l’amore per sé stessi e per gli altri. Attraverso un itinerario che significativamente prende le mosse dalla Casa Museo, Indifference, nel corso del 2023 e del 2024, raggiungerà altri luoghi legati alla figura di Antonio Gramsci . La mostra sarà visitabile fino al 27 aprile tutti i giorni, eccetto il mercoledì, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Sempre il 21 gennaio, stavolta alle 18 all’auditorium comunale si terrà la conferenza “Per una nuova biografia di Gramsci: gli anni della formazione tra la Sardegna e Torino”. Giuseppe Cospito e Gianni Francioni dialogheranno sulla formazione del giovane Gramsci in Sardegna e sullo sviluppo del suo pensiero durante gli anni piemontesi.

Il ritrovamento di documenti custoditi dalla famiglia a Ghilarza e nuove ricerche hanno consentito di arricchire la ricostruzione degli anni della prima formazione di Gramsci, tra il Ginnasio di Santu Lussurgiu e il Liceo Dettori di Cagliari, nonché di inquadrare meglio il periodo trascorso come studente all’Università di Torino, sotto la guida di maestri seguiti con impegno e attenzione. Nel frattempo era cominciata, con l’attività giornalistica, la militanza politica, che distoglierà Gramsci dalla carriera accademica a cui pareva destinato e farà di lui un esponente politico di assoluta centralità nella storia del Novecento.

© Riproduzione riservata