Sarà presentato domenica 18 gennaio, alle ore 18 all’interno dell’auditorium comunale di Ghilarza, il libro di Giovanni Seu intitolato: “Lombardini, il giudice sceriffo. Vita spericolata e tragica fine dell’uomo che sconfisse l’Anonima Sequestri”, edito da Edizioni Edes.

Dialogheranno insieme all’autore Giovanni Domenico Pintus e Fabio Maria Fois. Previsto l’intervento delle vittime di sequestro Silvia Melis e Luca Locci

