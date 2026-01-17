Libri
17 gennaio 2026 alle 17:12
Ghilarza, Giovanni Seu presenta “Lombardini, il giudice sceriffo”Un’opera che racconta la vita del magistrato e la sua lotta contro l’Anonima Sequestri
Sarà presentato domenica 18 gennaio, alle ore 18 all’interno dell’auditorium comunale di Ghilarza, il libro di Giovanni Seu intitolato: “Lombardini, il giudice sceriffo. Vita spericolata e tragica fine dell’uomo che sconfisse l’Anonima Sequestri”, edito da Edizioni Edes.
Dialogheranno insieme all’autore Giovanni Domenico Pintus e Fabio Maria Fois. Previsto l’intervento delle vittime di sequestro Silvia Melis e Luca Locci.
