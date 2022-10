Ha dato in escandescenze e ha fatto cadere a terra due busti antichi, chiedendo di voler parlare con il Papa. È quanto accaduto in mattinata ai Musei Vaticani, protagonista un turista americano di origine egiziana, fermato e portato negli uffici di polizia per essere interrogato.

Le indagini sono ancora in corso.

Secondo quanto trapela l'uomo, di mezza età, voleva incontrare Papa Francesco e quando gli è stato detto che non era possibile si è scagliato su un primo busto, gettandolo a terra e danneggiandolo.

Poi, mentre provava a fuggire, a cadere è stato il secondo busto.

Le opere sono già stata portate in laboratorio perché possano essere restaurate.

(Unioneonline/v.l.)

