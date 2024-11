In occasione della rassegna itinerante Saboris Antigus la cooperativa Antes promuove una serie di iniziative finalizzate a diffondere la cultura in modalità 4.0.

Nella giornata che si è tenuta a Siurgus Donigala, infatti, la cooperativa specializzata nella promozione del territorio e del patrimonio storico archeologico della Sardegna, ha messo a disposizione dell'amministrazione comunale il QR-Code per accedere al tour virtuale guidato del nuraghe Su Nuraxi.

Iniziativa destinata a ripetersi domenica 24 novembre. In occasione della tappa di Gesico di Saboris Antigus infatti i contenuti multimediali messi a disposizione da parte di Antes al Comune saranno addirittura sei, tutti fruibili scansionando i 30 QR-Code (cinque per ogni contenuto) distribuiti in giro per il paese: modello 3D delle Tombe dei giganti di Muttas Nieddas, modello 3D della chiesa romanica di Santa Maria d'Itria, tour virtuale dei murales con catalogo sfogliabile, galleria d'arte contemporanea con esposizione di una selezione di quadri del pittore Edigio Anedda (gesichese, scomparso quattro anni fa) e, per i più piccoli, il cartone animato che spiega l'archeologia di Gesico ai bambini e il puzzle multimediale della chiesa romanica cartoonizzata. Sarà disponibile, inoltre, il laboratorio di restauro ceramico denominato "Fragili Tesori" che si terrà presso Casa Dessì.

È un periodo di grande lavoro per la cooperativa Antes Servizi di Archeologia Turismo e Marketing (sede a Gesico) che, il 30 novembre e il 1 dicembre, sarà presente alla decima edizione dell' Expo dedicato all’archeologia con una propria postazione per promuovere i contenuti e i prodotti multimediali realizzati per valorizzare beni archeologici e culturali. Modelli 3D, stampa 3D, tour virtuali, app di realtà aumentata, destinati a musei, siti archeologici, parchi e pubbliche amministrazioni.

