La Sagra della lumaca di Gesico spegne quest'anno 31 candeline. L'edizione 2023 prevede nel suo programma appuntamenti culturali e culinari, e non mancherà la formula ormai consolidata di “sacro e profano” che da sempre caratterizza la sagra della lumaca. Il programma religioso sarà come da tradizione in onore di Sant'Amatore vescovo e martire.

Si inizia domani, sabato 7 ottobre, alle 18 con la tavola rotonda “Elicicoltura: opportunità per uno sviluppo sostenibile” con la partecipazione di Paola Cogoni (Istituto Zooprofilattico Sperimentale), Damiano Aresu (agronomo e sindaco di Pimentel) Giuseppina Cireddu (funzionaria Servizio dello sviluppo dei territori e delle comunità rurali); Paola Ugas (funzionaria Agenzia Laore). Alle 20 nella sala polivalente Su Livariu si terrà la 29^ kermesse gastronomica “Lumaca d’oro” con la partecipazione dell’Istituto Alberghiero G.B. Tuveri di Villamar, delle Proloco di Gesico, Villanovafranca, Mandas e Selegas. Per l’occasione i ristoranti del territorio cucineranno piatti tipici a base di lumaca nel mezzo di una serata arricchita dalla musica di Marcello Caredda e dallo spettacolo comico di Benito Urgu.

Venerdì 13 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30 nella palestra comunale, appuntamento con la ventiseiesima Corsa delle lumache. Dopo le qualificazioni e lo “Sprint Out”, avranno luogo la finalissima e la premiazione dei vincitori. Si tratta di una manifestazione per bambini organizzata dalla Pro loco e dalla Figest, in collaborazione con l’Autoscontro Tidu. Alle 17.30 la cerimonia di consegna alla Parrocchia di Santa Giusta di un mosaico raffigurante Sant’Antioco martire sulcitano e di alcune sculture relative a Sant’Amatore Martire e Vescovo africano da parte del Cavaliere Roberto Lai, presidente dell’Associazione Culturale di Storia e Archeologia Sulcitana. Saranno presenti gli autori delle opere Giovanni Basciu e Antonio Cauli. Alle 21.30 la processione di Sant’Amatore accompagnato dal cardinale Arrigo Miglio, dal maestro Sandro Frau e dai Gruppi Folkloristici.

Sabato 14 ottobre, alle 15 nel piazzale delle scuole elementari, l’apertura della Fiera Agricola e della Fieralibri. Alle 15.30 inaugurazione della Mostra dei canarini curata dall’Associazione Ornitologica Sarda. Alle 16 l’inaugurazione della Shardana Beer Brothers con musica dal vivo, buon cibo da strada e birre artigianali. Alle 16.15 nella Casa Dessì la mostra Trexenta Medioevale e visite guidate a cura di Antes e del Sistema museale Gesico. Alle 16.30 nella palestra comunale l’inaugurazione della Sagra della lumaca con la degustazione gratuita specialità a base lumache. È inoltre garantita l’apertura di almeno un punto ristoro con menù turistico. Dalle 16.30 la manifestazione “Passillendi, baddendi e cantendi”: musica etnica, folklore e balli in piazza e lungo la via della festa, con il Trio Banderas del maestro Marcello Caredda. Alle 21.30 in Piazza Padre Cuccu il concerto ideato da Giuliano Marongiu “Una Isola in festa” con la partecipazione di Maria Luisa Congiu.

© Riproduzione riservata