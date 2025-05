A Gavoi da giovedì 3 a domenica 6 luglio 2025.

Queste le date della prossima edizione, la 19esima del Festival Letterario L’isola delle Storie. Una tre giorni, con il paese nel cuore della Barbagia luogo di incontro e confronto, dove scrittrici, scrittori, lettori e lettrici si ritrovano attorno ai libri, alle idee e alle storie.

Anche quest’anno, il festival accoglierà grandi voci della narrativa e del pensiero contemporaneo: tra le conferme ci sono già quelle dello scrittore irlandese Colm Tóibín, Suad Amiry architetta, scrittrice e attivista palestinese, ed Edoardo Albinati. Per il giornalismo certe le presenze di Beppe Severgnini, Maurizio Molinari e Luca Misculin.

Tra novità e ritorni in cartellone anche Chiara Valerio, Elvira Serra , TLON - al secolo Maura Gancitano e Andrea Colamedici.

Si rinnovano anche per questa edizione alcune storiche e importanti collaborazioni come quella con il MAN- Museo d'arte provincia di Nuoro - che curerà come di consueto un progetto specifico per il festival - e con gli Istituti di cultura europei in Italia, grazie ai quali, nel corso di questi anni, il pubblico di Gavoi ha incontrato alcune delle voci più interessanti del panorama letterario europeo, spesso poco conosciute nel nostro paese. Ricco il calendario di iniziative dedicate ai giovanissimi.

