Ha vinto il premio proprio nella categoria degli scrittori, come lo era Gianluca Bartoli, sceneggiatore al quale è dedicato l'ambito riconoscimento. Gianluca Piredda è stato giudicato il migliore scrittore al Premio Bartoli 2025 di Cassino.

Ha battuto la quotata concorrenza grazie al personaggio “Freeman”, schiavo nero che fugge dalla Virginia nel 1861 e inizia un viaggio on the road in perfetto stile western con rimandi storici importanti, dalla rivolta di Nat Turner a John Brown, reso celebre dalla canzone, e naturalmente ad Abramo Lincoln.

La serie a fumetti, disegnata da Vincenzo Arces, ha esordito nel 2018 sulle pagine di Skorpio (edizioni Aurea) ed è stata poi riproposta a partire dall'ottobre scorso nella collana “I classici del fumetto di Lanciostory & Skorpio”. Freeman esce anche in Brasile, edito da DaRosa Studios e Lorobuono.

Classe 1976, il sassarese Gianluca Piredda ha esordito nei primi anni Novanta nel mercato indipendente italiano, per poi approdare nel mercato americano alla fine del decennio. Tra i suoi lavori “Winds of Winter”, le sceneggiature di “Warrior Nun” e di “Dago”, la creazione di Dracula in the west.

