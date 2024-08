Fra Carbonia e il Libano nasce un progetto scolastico di cooperazione internazionale rivolto ai bambini fra 5 e 11 anni e ai loro docenti. Si tratta del programma "Maistus e Scientis", è voluto dal Comune e dall' associazione Cherimus di Perdaxius e mira a offrire percorsi educativi innovativi. "Si avvale - afferma l'assessore alla Scuola Antonietta Melas - della collaborazione di insegnanti, operatori culturali e artisti italiani, per sessioni formative e laboratori tesi a sviluppare metodologie pedagogiche innovative". Lo spirito è anche quello della cooperazione e scambio delle migliori esperienze dei due diversi Paesi uno dei quali, il Libano, vive mesi d'ansia per il rischio di escalation del conflitto israelo-palestinese in corso.

