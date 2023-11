Vanno avanti gli eventi della rassegna letteraria "Fogli d'Autunno" organizzata dall'associazione turistica Pro loco di Villanova Monteleone.

Sabato 25 novembre, alle ore 18.30, sarà la volta di Emiliano Deiana che, nella sala Diez de "Su Palatu 'e sas Iscolas" presenterà il suo ultimo romanzo "L'infinito in un istante", edito dalla Maxottantotto.

«Deiana - si legge nella presentazione dell'evento - figura nota anche per la sua attività politica come presidente dell'Anci regionale, ha ottenuto un significativo successo letterario con il precedente romanzo "La morte si nasconde negli orologi" che ha visto persino una singolare versione in sardo. Anche quest'ultimo lavoro sta suscitando molta attenzione e apprezzamento».

La serata sarà aperta dai saluti del presidente della Pro Loco Pietro Fois e proseguirà con il dialogo tra l'autore e la professoressa Lucia Cossu.

