Il ritorno di una delle saghe horror più apprezzate di tutti i tempi non poteva certo passare inosservato: con “Final Destination - Bloodlines”, ora disponibile nelle sale, gli amanti delle emozioni forti, attratti dal macabro gioco di chi cerca di sfuggire al freddo abbraccio della morte, troveranno pane per i loro denti.

Sesto capitolo del celebre franchise lanciato nei primi anni 2000 con il fortunato esordio diretto da James Wong su soggetto di Jeffrey Reddick, “Bloodlines” arriva a quindici anni di distanza da “Final Destination 5”, ricordato anche per gli ottimi risultati al botteghino che lo rendono il secondo miglior successo della saga. La serie, nel suo complesso, ha incassato oltre 650 milioni di dollari, col miglior debutto al box office ancora detenuto dal quarto capitolo “The Final Destination”, che incassò 27,4 milioni di dollari nel solo weekend di apertura negli Stati Uniti.

Per questo atteso ritorno, si è scelto di mantenere una continuità diretta coi capitoli precedenti, evitando operazioni di reboot come suggerisce la tendenza attuale. In questa nuova avventura, il franchise si affida alla regia di Zach Lipovsky e alla sceneggiatura firmata da Guy Busick e Lori Evans Taylor, basata su una traccia ideata con Jon Watts. A confermare l’intenzione di restare fedeli allo spirito originale, fu il produttore Craig Perry, che nel marzo del 2022 dichiarò: “La parola reboot fa sembrare che potrebbe cambiare tutto, ma possiamo assicurare che sarà un film di Final Destination”.

E se l’intento è quello di rimanere ancorati alla tradizione, anche questa volta la Morte torna come protagonista indiscussa, inesorabile nemesi di un gruppo di malcapitati che tenteranno invano di sfuggirle. Al centro della storia troviamo Stefanie, una studentessa universitaria tormentata da sogni premonitori e dal terrore che la sua famiglia sia in grave pericolo. Per liberarsi da un’orribile maledizione, si metterà in cerca dell’unica persona in grado di aiutarla, ma sarà sufficiente per salvare sé stessa e i suoi cari? Fra gli attori principali troveremo Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt, Brec Bassinger e il compianto Tony Todd, scomparso nel 2024, che torna per l’ultima volta nei panni dell’iconico William Bludworth.

Già dal primo materiale promozionale, “Bloodlines” ha fatto centro tra i fan: il trailer distribuito lo scorso marzo ha totalizzato ben 178,7 milioni di visualizzazioni globali nelle prime 24 ore, diventando il secondo trailer di un film horror più visto di sempre. Grande interesse ha suscitato anche l’inserimento di sequenze coreografiche spettacolari, tra cui un’acrobazia estrema mai vista prima sul grande schermo.

A tal proposito, il regista Zach Lipovsky ha raccontato a Entertainment Weekly: “Abbiamo dato fuoco a tante persone diverse, compreso il record mondiale per la persona più anziana data alle fiamme con Yvette Ferguson, che ha bruciato tutto il corpo con il vestito argentato. È stata la persona più anziana che abbia mai preso fuoco davanti alle telecamere”. Una scena così delicata da assorbire, secondo le dichiarazioni, metà del budget totale del film: “Il set era incredibilmente elaborato. In realtà si trattava probabilmente di sette set diversi con tutti i vari pezzi. Il set principale, però, era incredibilmente grande e abbiamo sempre riso perché è costato più del primo film che abbiamo fatto”.

Non meno entusiasmo ha suscitato le critica specializzata: sul sito aggregatore Rotten Tomatoes, “Final Destination - Bloodlines” vanta un prestigioso 91% di recensioni positive. Un risultato che lo rende il capitolo meglio recensito dell’intera saga, superando di gran lunga il precedente record detenuto da “Final Destination 5”, fermo al 63%. Insomma, ci sono ottimi motivi per non lasciarsi sfuggire questo appuntamento al cinema: sia i neofiti che i fan di lunga data troveranno il divertimento che cercano.

