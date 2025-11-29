Il Festival Internazionale della Letteratura da viaggio dedicato allo scrittore inglese David Herbert Lawrence si conferma un appuntamento di riferimento per il dibattito culturale attorno al viaggio e all’identità dei territori. Il tema scelto per questa edizione, “Non siete sole”, si propone di mettere al centro dell’attenzione del dibattito la figura femminile: la letteratura come strumento di emancipazione e di consapevolezza sociale contro la violenza sulle donne. Quest’anno il Premio Lawrence 2025 per la Letteratura è stato assegnato alla scrittrice e giornalista Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura del Comune di Cagliari. Questa la motivazione: «Per il suo costante impegno di sensibilizzazione su temi quali la condizione femminile, il femminicidio e la violenza sulle donne».

Ricco il programma di questo fine settimana. Oggi, sabato 29 novembre, nell’ex biblioteca comunale dell’ex Convento San Francesco alle 17 la presentazione del libro “Rocco e il mistero della farfalla dorata” di Pamela Pingiori. Dialoga con l’autrice il sindaco Umberto Oppus. Alle 17.30 presentazione del progetto del Pnnr finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “Next Generation Eu”, dell’Università di Sassari e del Comune di Mandas: “I binari della memoria. Viaggio tra la storia e il futuro delle Ferrovie della Sardegna”. Partecipano Umberto Oppus, l’assessore delegato Walter Uccheddu, il professor Luca Pulina dell’Università degli Studi di Sassari e la coordinatrice del progetto Marina Adamo. Alle 18.15 presentazione del video, realizzato dai ragazzi della classe 3 A della scuola secondaria di Mandas, grazie ai professori Stefano Pisano e Maria Pina Enis, dal titolo “Il viaggio di D.H. Lawrence in Sardegna”.

Alle 18.30 assegnazione del Premio Lawrence 2025 per il giornalismo alla giornalista Anna Piras, vicedirettore di Rai Parlamento «per aver dimostrato, nella sua attività professionale, che le donne nei luoghi dell’informazione non sono solo una questione di parità ma anche la restituzione di un punto di vista più completo sulla realtà sarda e nazionale. Attività che ha coniugato, sia su Rai Parlamento sia come capo redattrice del Tg3 Sardegna, con l’informazione e la comunicazione istituzionale, l’ascolto dei territori e la rappresentanza delle esigenze dei cittadini». Con Anna Piras dialogherà il giornalista Rai e Presidente di USSI Sardegna Paolo Mastino. Consegnerà il Premio Lawrence 2025 l’avvocato Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda

Domani, domenica 30 novembre, appuntamento con “I viaggi di Lawrence e Frida”: alle 8.50 nella stazione ferroviaria di Mandas la partenza del Trenino Verde, il treno di Lawrence e Frida, per Laconi.

