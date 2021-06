Tema purtroppo attualissimo, a 30 anni esatti dal disastro che coinvolse il traghetto di linea "Moby Prince", in partenza dal porto di Livorno e diretto a Olbia, causando 140 morti. Se ne parlerà a “Liquida”, il Festival di letteratura giornalistica promosso dal Comune di Codrongianos e organizzato dall'associazione culturale Lìberos dal 29 luglio al 1° agosto.

Sul palco allestito dietro la Basilica di Saccargia saranno ospiti Andrea Romano, deputato livornese del Pd, appena eletto all'unanimità presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage della Moby Prince, e il giornalista e autore Rai Federico Zatti, che ha scritto il libro “Una strana nebbia. Le domande ancora aperte sul caso Moby Prince”.

Discuteranno sullo stato dell'indagine della Commissione e sui punti rimasti ancora oscuri.

Il neo presidente Andrea Romano ha detto: “L'Italia non può tollerare che non sia stata ancora fatta piena luce sulle cause e le responsabilità della più grave catastrofe della nostra marineria civile”.

