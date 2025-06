È andato a Marching in the Dark di Kinshuk Sujan, il primo premio della nona edizione di “Is Rea”, il festival del cinema documentario, appena concluso a Nuoro. La giuria ha voluto premiare «la narrazione visiva e sonora che esplora l’evoluzione psicologica della protagonista, evidenziando la resistenza femminile all’interno di un sistema di ingiustizia».

Il Secondo Premio è andato a Tierra Encima di Sebastián Duque, un cortometraggio che racconta la crudezza di un conflitto individuale, aggravato da ingiustizie sociali. Il Premio per il Miglior Film a Tema Etnomusicologico è stato vinto da Il Canto del Respiro di Simona Canonica, per la sua «esplorazione della musica come espressione delle identità culturali e del legame con l’ambiente». Infine, il Premio della Giuria Giovani è stato assegnato a Las Novias del Sur di Elena López, per la sua originale e delicata rappresentazione dell’amore e delle fragilità umane, superando i confini generazionali con ironia e profondità.

Il Festival è organizzato dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) con la Direzione artistica di Alessandro Stellino. Ben trenta i film proposti in questa edizione che ha registrato uno straordinario successo di pubblico, confermando il ruolo di primo piano del festival nel panorama internazionale del cinema documentario.

