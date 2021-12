Nozze d'oro a Pirri festeggia i primi tre anni di vita e lo fa con un'importante manifestazione dedicata alla famiglia in programma nella Chiesa di San Giuseppe domenica 26 dicembre alle ore 18.

Un'edizione davvero speciale dell'evento che il Parroco Don Roberto Atzori ha organizzato in sinergia con il patron Maurizio Porcelli, grazie al sostegno di Regione e Comune e con il coordinamento dell'Associazione di volontariato Spazio Aperto.

Un segnale di ripresa dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, un flagello sanitario che ha bloccato le attività sociali creando grandi disagi ai soggetti più deboli.

L'ingresso è libero ma al centro della scena ci saranno le coppie di Pirri che hanno festeggiato 50 anni di matrimonio.

Ma sarà la presenza di Monsignor Giuseppe Baturi a rendere così speciale la terza edizione di Nozze d'Oro a Pirri.

Assieme a Don Roberto Atzori l' Arcivescovo di Cagliari, amatissimo dai cagliaritani e ammirato in tutta l'Isola, celebrerà la Santa Messa in questa occasione che vuole ricordare a tutti l'importanza della famiglia nella vita di tutti i giorni: una sorpresa graditissima per le famiglie e le coppie festeggiate che hanno già avuto modo, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, di conoscere l'opera pastorale, portata avanti da un grande uomo di chiesa, isolano anche lui, che certamente resterà a lungo nel cuore e nella memoria dei sardi.

A omaggiare in musica le coppie e l'Arcivescovo Baturi le melodie sacre proposte dalla cantante Gabriella Cambarau, una delle massime interpreti del repertorio popolare della Sardegna.

Alla fine la consegna della pergamena alle coppie che nel 2021 hanno potuto vivere una straordinaria storia familiare lunga 50 anni.

L.P.

