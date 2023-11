Sarà presentato venerdì 17 novembre, alle 17.30, presso il polo culturale "Peppe Sozu" a Bonorva, il libro “Femme fatale. Incanto e crisi della civiltà borghese" scritto da Fabrizio Casu.

Lo scrittore sassarese, nato nel 1980, ha frequentato il corso di fashion design alla NABA di Milano e si è laureato nel 2005 con qualifica di "esperto e creativo del settore moda". Per lui anche un ruolo di docenza di Storia del Costume e Progettazione Moda in scuole pubbliche e private di Sassari. In curriculum anche due mostre personali, "Sardinian Gothic" e "Dialogo Alternativo fra Arte e Moda". Casu ha anche partecipato, nel 2011, alla Biennale Sardegna, iniziativa promossa dal Padiglione Italia alla 54esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. È autore dei saggi: Novecento: il secolo della moda e Madonna, vampira postmoderna pubblicati dalla casa editrice Edes nel maggio 2013 e Il lungo viaggio di una chemise pubblicato da Europa Edizioni nell'ottobre 2014

Dialogherà con l’autore Rossana Maoddi. L'evento è organizzato dalla biblioteca comunale in collaborazione con il Comune, il gruppo di lettura, la consulta giovanile e la pro loco di Bonorva.

