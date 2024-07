L'estate è un momento perfetto per scoprire nuovi mondi attraverso la lettura e la creatività. La biblioteca comunale ha organizzato un'entusiasmante iniziativa intitolata "Estate in Biblioteca", dedicata alle bambine e ai bambini dai 6 ai 10 anni. Un progetto che vuole stimolare la fantasia e l'apprendimento attraverso letture animate e laboratori creativi.

L'iniziativa si sviluppa in tre appuntamenti imperdibili, programmati per coinvolgere e intrattenere i più piccoli durante le calde giornate estive. Il primo incontro è fissato per domani, martedì 16 luglio, alle ore 17, seguito da un secondo incontro martedì 23 luglio, sempre alle 17. Mentre l’appuntamento finale è previsto per mercoledì 31 luglio alle ore 10:30, offrendo un'occasione speciale per iniziare la giornata con attività ricche di fantasia.

I bambini e le bambine che aderiranno avranno l'opportunità di immergersi in storie avvincenti e di partecipare a laboratori che stimoleranno la loro creatività e manualità. Questo progetto rappresenta un'importante occasione per promuovere la lettura e la cultura tra i giovani, creando un ambiente stimolante ed educativo in cui possono esprimere liberamente le proprie idee e emozioni.

L’iniziativa patrocinata dal Comune e con la collaborazione dell'associazione Comes è fondamentale per rafforzare il legame tra i giovani e la lettura, ponendo le basi per una crescita culturale continua e consapevole.

